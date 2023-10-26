Ученые выяснили, какие лекарства увеличивают риск деменции

Средства, предназначения для лечения ЖКТ, могут привести к деменции, сообщается в журнале Alzheimer's & Dementia.

Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что препараты для ЖКТ и ингибиторы протонной помпы повышают риск развития деменции.

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) – лекарства, которые сказываются на выработке желудочной кислоты, снижая ее концентрацию. В исследовании участвовало порядка миллиона респондентов в возрасте от 60 до 75 лет. Врачи сделали анализы и расспросили пожилых людей, принимали ли они когда-нибудь ИПП.

Наблюдение за участниками велось на протяжении восемнадцати лет. У 99384 респондентов появилась деменция. Результаты показали, что порядка 21% заболевших принимали препараты ИПП в отличие от 18,9% процентов людей без деменции.

Ученые выяснили, что риск появления деменции увеличивается, если человек принимает ИПП более пятнадцати лет. Исследователи думают, что лекарственные препараты повышают уровень фермента бета-амилоид, который служит причиной возникновения бляшек в головном мозге. Предположительно, именно они приводят к болезни Альцгеймера.