Биологически активные добавки являются источником полезных веществ, которые нужны для поддержания здоровья. Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала порталу NEWS.ru, почему не рекомендуется самостоятельно назначать себе прем таких препаратов.

По словам специалиста, чрезмерное употребление биологических активных добавок может привести к отравлению организма. Оно проявляется в виде таких симптомов, как аллергическая реакция, тошнота, рвота, повышенная температура, лихорадка и сыпь.

Тренер обратила внимание, что при желании начать прием БАДов следует проконсультироваться с врачом. Также необходимо сдать анализы, которые позволят выявить нехватку того или иного витамина в организме.

"Например, цинк укрепляет иммунную систему и необходим организму для заживления ран, влияет на репродуктивную функцию, но избыток приводит к отравлению организма", – объяснила тренер.