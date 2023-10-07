Врач Алентов назвал единственный витамин, необходимый большинству людей осенью

«Сейчас в мировой практике значительно реже диагностируются заболевания, вызванные именно нехваткой витаминов. Единственный витамин, прием которого оправдан для большинства, — это витамин D. Он синтезируется в коже под воздействием света, а солнечных дней в нашей полосе недостаточно для обеспечения его в нужном количестве», — рассказал Игорь Алентов.