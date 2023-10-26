Нутрициолог назвала симптомы дефицита йода

Нутрициолог Елена Мановска в беседе с изданием Pravda.ru рассказала о симптомах, указывающих на дефицит йода в организме.

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По словам медика, при недостатке йода в организме возникают проблемы в работе щитовидной железы, что впоследствии приводит к гипотиреозу. Подчас симптомы сложно распознать, поскольку они не специфичны. Так, при дефиците йода пациенты ощущают усталость, слабость, им сложно поддерживать вес.

Эксперт рекомендовала пройти обследование, если возникают трудности при глотании, выпадают волосы, а кожа становится слишком сухой. Мановска также добавила, что у женщин с дефицитом йода могут наблюдаться изменения в менструальном цикле.