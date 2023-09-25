$96.04-0.03102.25-0.11

Нутрициолог Арзамасцев рассказал, о каких недугах сигнализирует повышенный аппетит

Нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24 рассказал, на какие заболевания указывает повышенный аппетит.

Врач рассказал, на какие болезни указывает повышенный аппетит
© Unsplash

По словам медика, желание постоянно есть может быть обусловлено инсулинорезистентностью или развитием сахарного диабета. В данном случае клетки организма не получают достаточно питания, и поэтому человек всегда голоден.

В числе других проблем, о которых может свидетельствовать неутолимый голод – нарушения секреторной функции желудочно-кишечного тракта, язва или гастрит.

Эндокринолог Павлова предупредила об опасности "волчьего голода"

Повышенный аппетит также может указывать на проблемы в работе щитовидной железы:

"При гипертиреозе гормоны образуются в избытке. Это приводит к повышению метаболизма, при этом человек может терять в весе и активно потреблять пище".

В числе менее опасных причин Арзамасцев упомянул стресс, а также несоблюдение баланса потребления белков, жиров и углеводов. Медик напомнил, что, если человек потребляет много углеводов и при этом пренебрегает белками, он также может часто ощущать голод.

Ранее "Рамблер" рассказывал, кому нельзя пить чай с добавками.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости