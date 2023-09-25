Врач рассказал, на какие болезни указывает повышенный аппетит

Нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24 рассказал, на какие заболевания указывает повышенный аппетит.

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По словам медика, желание постоянно есть может быть обусловлено инсулинорезистентностью или развитием сахарного диабета. В данном случае клетки организма не получают достаточно питания, и поэтому человек всегда голоден.

В числе других проблем, о которых может свидетельствовать неутолимый голод – нарушения секреторной функции желудочно-кишечного тракта, язва или гастрит.

Повышенный аппетит также может указывать на проблемы в работе щитовидной железы:

"При гипертиреозе гормоны образуются в избытке. Это приводит к повышению метаболизма, при этом человек может терять в весе и активно потреблять пище".