Врач рассказал, на какие болезни указывает повышенный аппетит

Нутрициолог Арзамасцев рассказал, о каких недугах сигнализирует повышенный аппетит
Нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24 рассказал, на какие заболевания указывает повышенный аппетит.
По словам медика, желание постоянно есть может быть обусловлено инсулинорезистентностью или развитием сахарного диабета. В данном случае клетки организма не получают достаточно питания, и поэтому человек всегда голоден.
В числе других проблем, о которых может свидетельствовать неутолимый голод – нарушения секреторной функции желудочно-кишечного тракта, язва или гастрит.
Повышенный аппетит также может указывать на проблемы в работе щитовидной железы:
"При гипертиреозе гормоны образуются в избытке. Это приводит к повышению метаболизма, при этом человек может терять в весе и активно потреблять пище".
В числе менее опасных причин Арзамасцев упомянул стресс, а также несоблюдение баланса потребления белков, жиров и углеводов. Медик напомнил, что, если человек потребляет много углеводов и при этом пренебрегает белками, он также может часто ощущать голод.
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