Эндокринолог предупредила об опасности "волчьего голода"

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, чем может быть опасен "волчий голод", а именно желание поесть и отсутствие насыщения. Подробностями эксперт поделилась в своем Telegram-канале.

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Так, по словам медика, такое состояние может быть связано с воспалением жировой ткани. Павлова заявила, что это приводит к нарушению чувствительности тканей организма к инсулину, то есть глюкоза может не попадать в клетки.

Из-за голодания клеток, организм человека получает сигнал о недостатке пищи, и в результате этого он вновь испытывает чувство голода.

Эндокринолог отметила, что вес человека может оставаться в пределах нормы, однако количество жировой ткани в это же время может превышать количество мышечной.