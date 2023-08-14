Нутрициолог рассказала, кому нельзя пить чай с добавками

Нутрициолог и диетолог Ирина Мансурова рассказала, кому нельзя пить чай с добавками. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

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Она рассказала, что чай с молоком может повысить работоспособность, а также способствует ускорению метаболизма и преодолению чувства голода. Однако такой напиток нельзя употреблять людям с проблемами с ЖКТ и почками, при дефиците железа, а также при воспалении мочевыводящих путей.

Чай с лимоном может помочь в ускорении обмена веществ и профилактике проблем с сосудами, но будет опасен для людей с аллергией.

Также аллергенам не стоит пить чай со специями. Его нельзя тем, кто страдает язвой желудка. Он может стать альтернативой кофе благодаря вкусу и укрепляет иммунитет.