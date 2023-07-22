Иммунолог рассказал, как проще всего заразиться менингитом

В июле в России обнаружили несколько случаев заражения бактериальным и вирусным менингитом. Оба типа распространяются разными способами и приносят разный вред. Об этом сообщает врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

© Unsplash

По словам врача, вирусный менингит считается более легким видом заболевания, передается фекально-оральным путем. Вирус живет в закрытых непроточных водоемах в жару.

Другая более тяжелая форма менингита — бактериальная. Передается воздушно-капельным путем. Микроб находится в носоглотке, однако явно себя не проявляет. При этом болезнь активно распространяется через чих и кашель. Иногда заболевание протекает в форме простуды с насморком и кашлем.

"У некоторых людей возбудитель менингита проникает в мозг, вызывает тяжелейшее воспаление с потерями сознания, судорогами, спазмами и приводит к инвалидности и даже смерти", — подчеркивает врач-иммунолог.

Врач также отмечает, что эпидемии бактериального менингита происходят редко. Чтобы избежать вспышки заболевания, каждому достаточно следить за здоровьем и проходить диспансеризацию. А еще работодателям не следует допускать к работе людей с простудой.

Если вирусным менингитом легко заразиться во время купания в жару, то бактериальным — в больших коллективах, например в школах и училищах.