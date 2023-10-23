Причиной частых простуд является не только прохладная погода. Какие три фактора негативно сказываются на иммунитете, "Москве 24" рассказала иммунолог Ирина Ярцева.

По словам врача, в норме люди могут простужаться около трех раз в течение трех сезонов – осеннего, зимнего и весеннего соответственно. Если же это происходит чаще, то причина может заключаться в одном из следующих факторов.

Во-первых, снижает иммунитет регулярное нахождение в местах скопления большого количества людей. Во-вторых, на состоянии негативно сказывается недосып. И, наконец, в-третьих, не стоит избывать о своей нервной системе – постоянный стресс также идет рука об руку с простудой.

"Если человек постоянно находится в контакте с окружающими, у него напряженный график работы и он не высыпается, то будет болеть чаще", – выявила антиформулу хорошего самочувствия Ирина Ярцева.