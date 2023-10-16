Врач рассказал, какие болезни обостряются из-за отопления

Включение отопления может оказать негативное влияние на здоровье. Об этом изданию Mirror рассказал терапевт Нил Патель.

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Особенно это касается людей с экземой и астмой. Из-за подачи отопления воздух становится более сухим, что может вызвать кашель, одышку и закупорку носовых пазух.

"Когда батареи нагревают воздух в комнате, возникает процесс, известный как конвекция. Он заставляет пыль циркулировать по комнате, что может вызвать или усилить аллергию".

Некоторые люди в этот период также могут страдать от головных болей и мигреней. А так как сухой воздух способен привести к слишком быстрому испарению слез, существует риск появления сухости и зуда в глазах, предупредил специалист.

Эксперт рекомендовал увлажнять кожу мазями, лосьонами и кремами, продолжать принимать препараты от аллергии и пользоваться ингалятором.