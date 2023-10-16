Инфекционист рассказал об опасных детских болезнях, схожих с ОРВИ

Не все заболевания, симптоматика которых поначалу напоминает ОРВИ, являются безобидными. Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков рассказал "Вечерней Москве", какие еще болезни могут сопровождаться типичными простудными симптомами.

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Для ОРВИ характерным такие состояния, как высокая температура тела, кашель, насморк и боль в горле. По словам специалиста, те же признаки наблюдаются при бактериальных инфекциях, проявлении иммунодефицитов и аллергии. Именно последнее хроническое заболевание, отмечает врач, легче всего принять за простуду.

Что касается менингита и пневмонии, то они, напротив, не схожи с ОРВИ. При заболевании ими у ребенка появляются специфический кашель, изменения в легких и менингеальные признаки.