Врач назвал самые опасные инфекции этого сезона

В этом сезоне распространяются разные респираторные заболевания, и их наибольшая активность случается осенью и зимой. Об этом рассказал врач-инфекционист Сергей Вознесенский «Вечерней Москве».

© Unsplash.com

По словам врача, к таким болезням относят грипп, парагрипп, коронавирусная, а также риновиусная, риносинтициальная и аденовирусная инфекции. Сейчас самыми опасными из них специалист назвал Ковид и грипп.

Медик отметил, что важно принимать профилактические меры — вакцинироваться. Если вы не сделали прививку от гриппа, еще вчера или сегодня, то в худшем случае ее стоит сделать хотя бы завтра.

Вакцинацию от коронавируса специалист рекомендует проводить жителям регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Чаще всего об этом предупреждают власти региона.

К тому же, в этом сезоне, по словам врача, жителей РФ ожидают две волны инфекционных заболеваний.