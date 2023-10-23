Иммунолог перечислил прививки, которые нужно делать после 30 лет

Прививки являются одним из наиболее эффективных средств защиты ребенка от инфекционных заболеваний. Однако некоторые из них можно и нужно делать и в зрелом возрасте, в разговоре с изданием "Аргументы и Факты" напомнил врач-иммунолог Андрей Продеус.

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После достижения тридцатилетнего возрасте специалист рекомендует привиться от столбняка, гепатита, кори и краснухи. Сделать это следует даже в том случае, если вакцинация против указанных заболеваний имела место в детстве.

Как объяснил врач, с течением времени эффективность от сделанной ранее прививки постепенно снижается.

"... и после 30 лет их стоит повторить. К примеру, вакцина от кори переносится очень хорошо, и защита у вас точно будет".

Кроме того, недавно в России зарегистрировали вакцину от опоясывающего лишая: она защищает организм и от ветрянки, и от опоясывающего герпеса. По словам Андрея Продеуса, ее рекомендуется делать после 40-50 лет.