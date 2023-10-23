Врач Карина Коровашкова заявила, что резкое ухудшение зрения может быть признаком инсульта
Инсульт — одно из самых опасных состояний организма человека. Очень важно распознать инсульт как можно раньше.
Одним из признаков инсульта может стать резкое ухудшение зрения, рассказала Агентству городских новостей «Москва» заведующая отделением нейрореанимации городской клинической больницы №67 имени Ворохобова департамента здравоохранения столицы Карина Коровашкова.
"Внезапное одномоментное ухудшение зрения может быть проявлением инсульта. Обычно при инсульте происходит выпадение половины полей зрения — оба глаза не видят левую или правую половину поля зрения. Также в более редких случаях у пациента могут выпадать более мелкие фрагменты зрительной картинки", — говорит Коровашкова.
При первых проявлениях таких признаков необходимо обратиться ко врачу, а еще лучше — вызвать скорую. Чем быстрее врачи остановят кровоизлияние, тем меньше будет последствий для здоровья пациента.
Другие симптомы инсульта — нарушение речи и мимики, онемение рук, ног и лица, дезориентация в пространстве и острая головная боль. В группу риска входят страдающие от гипертонии, сахарного диабета, аритмии и онкологии, а также курильщики и алкоголики.
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