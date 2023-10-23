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Врач Карина Коровашкова заявила, что резкое ухудшение зрения может быть признаком инсульта

Инсульт — одно из самых опасных состояний организма человека. Очень важно распознать инсульт как можно раньше.

Резкое ухудшение зрения может быть признаком инсульта
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Одним из признаков инсульта может стать резкое ухудшение зрения, рассказала Агентству городских новостей «Москва» заведующая отделением нейрореанимации городской клинической больницы №67 имени Ворохобова департамента здравоохранения столицы Карина Коровашкова.

"Внезапное одномоментное ухудшение зрения может быть проявлением инсульта. Обычно при инсульте происходит выпадение половины полей зрения — оба глаза не видят левую или правую половину поля зрения. Также в более редких случаях у пациента могут выпадать более мелкие фрагменты зрительной картинки", — говорит Коровашкова.

При первых проявлениях таких признаков необходимо обратиться ко врачу, а еще лучше — вызвать скорую. Чем быстрее врачи остановят кровоизлияние, тем меньше будет последствий для здоровья пациента.

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Другие симптомы инсульта — нарушение речи и мимики, онемение рук, ног и лица, дезориентация в пространстве и острая головная боль. В группу риска входят страдающие от гипертонии, сахарного диабета, аритмии и онкологии, а также курильщики и алкоголики.

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