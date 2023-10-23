Резкое ухудшение зрения может быть признаком инсульта

"Внезапное одномоментное ухудшение зрения может быть проявлением инсульта. Обычно при инсульте происходит выпадение половины полей зрения — оба глаза не видят левую или правую половину поля зрения. Также в более редких случаях у пациента могут выпадать более мелкие фрагменты зрительной картинки", — говорит Коровашкова.