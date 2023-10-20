Иммунолог перечислила обследования, которые нужно пройти после 55 лет

После 55 лет для профилактики инфаркта рекомендуется проходить определенные обследования. Какие именно, "Москве 24" рассказала иммунолог Ирина Ярцева.

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По словам специалиста, речь идет об ЭКГ, УЗИ сердца и сосудов шеи. Также не будет лишним проверить уровень холестерина и сахара в крови.

Как отметила врач, эти анализы являются базовыми при формировании представления о работе сердечно-сосудистой системы пациента. Если в результате будут обнаружены какие-либо проблемы со здоровьем, то потребуется регулярно наблюдаться у специалиста.

Иммунолог также озвучила меры профилактики, которые помогут снизить риск развития инфаркта. Для этого нужно вести активный образ жизни, избавиться от лишних килограммов, от пагубных привычек и обзавестись полезными.

Помимо этого, важно отгородить себя от стрессовых ситуаций. Эксперт рассказала, что нервы значительно влияют на развитие инфаркта, так как выброс гормонов стресса вызывает сужение сосудов.

"И если есть уже изначально какая-то сердечно-сосудистая патология, то даже незначительное повышение кортизола может привести к серьезным последствиям".