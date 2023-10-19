Ученые обнаружили новое сердечно-сосудистое заболевание: что о нем известно

Если вам кажется, что все болезни уже давно обнаружены, классифицированы и изучены, то на самом деле, это не так. Например, медицина широко обсуждает новость: появилось новое сердечно-сосудистое заболевание. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Ученые из Университета Джона Хопкинса обнаружили и назвали новое сердечно-сосудистое заболевание, представляющее собой сочетание болезней почек, нарушения обмена веществ и сбоев в работе сердца и сосудов.

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Оно получило название сердечно-сосудисто-почечно-метаболический синдром или ССПМС. Считается, что около 33% взрослых американцев имеют как минимум три фактора риска развития синдрома.

На ранних стадиях синдром характеризуется нездоровым распределением веса, а на более поздних стадиях у людей с ССПМС возникают серьезные проблемы со здоровьем, такие как сердечная или почечная недостаточность.

Новая классификация привлекает внимание к связи между этими четырьмя хроническими заболеваниями.

«Большинство пациентов думают, что такие заболевания, как метаболическая дисфункция или метаболический синдром, заболевания почек или сердечно-сосудистые заболевания , являются очень "эксклюзивными". Это не так — они очень тесно связаны друг с другом», — объяснил Ашиш Верма, доктор медицинских наук, доцент кафедры нефрологии и клинический исследователь.

Что такое ССПМС? Это не столько новое заболевание, сколько ребрендинг существующих заболеваний, объясняют ученые. Это синтез взаимодействий с заболеваниями почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, другими метаболическими факторами риска и синдромами, а также с тем, как они влияют на здоровье человека.

Высокое кровяное давление, отложение жира и резистентность к инсулину лежат в основе ССПМС. Эти факторы риска могут привести к ожирению и диабету 2 типа, что, в свою очередь, может вызвать воспаление и стресс в организме, что может ухудшить работу почек и сердца.

Тем не менее, метаболические проблемы – не единственное, что вызывает ССПМС. Болезни сердца и почек также играют ключевую роль.

Известно, что метаболический синдром вызывает заболевание почек и сердечно-сосудистые заболевания. Таким образом, по мнению ученых, заболевания почек и сердца имеют «двустороннюю связь» риска.

Этапы СКCKM

ССПМС, по данным медиков, развивается следующими этапами:

Нулевая стадия : плохое питание, отсутствие физических упражнений, плохой сон, нездоровая масса тела, ожирение.

Первая стадия : абдоминальное ожирение или нарушение уровня глюкозы (например, преддиабет).

Вторая стадия : диабет 2 типа, высокое кровяное давление, высокий уровень триглицеридов, заболевание почек.

Третья стадия : сердечно-сосудистые заболевания (без симптомов), заболевания почек, высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Четвертая стадия : сердечно-сосудистое заболевание (с симптомами), возможно, уже имеется заболевание почек, возможно, уже было сердечно-сосудистое заболевание.

По словам медиков, на нулевом этапе находятся люди, которые плохо питаются, не занимаются спортом, плохо спят, имеют нездоровую массу тела и страдают ожирением. НА этом этапе нужна профилактика и изменение образа жизни.

К первой стадии относятся люди с абдоминальным ожирением или некоторым нарушением уровня глюкозы, например, с преддиабетом.

Вторая стадия синдрома охватывает людей с диабетом 2 типа, высоким кровяным давлением, высоким уровнем триглицеридов или заболеванием почек. На этой стадии существует риск развития более серьезного заболевания почек или сердечно-сосудистых заболеваний.

На третьей стадии у людей с ССПМС либо наблюдается бессимптомное сердечно-сосудистое заболевание, либо заболевание почек, либо имеется высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.