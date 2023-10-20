Сердечно-сосудистые заболевания могут стать причиной инфаркта или инсульта и, как следствие, привести к смерти. Как предотвратить развитие болезней главного органа человеческого организма и продлить себе жизнь, изданию Pravda NN рассказала врач Наталья Савицкая.

По словам специалиста, обычно проблемам с сердцем подвержены люди, которые имеют вредные привычки, высокое артериальное давление, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. Также в зону риска входят пациенты с лишним весом и нарушениями функции почек.

Во избежание развития недугов сердечно-сосудистой системы, соответственно, нужно знать свой индекс массы тела, уровень артериального давления, сахара в крови и холестерина. Помимо этого, важно регулярно обследоваться, вести здоровый образ жизни и следить за рационом питания.

Врач рекомендует употреблять нежирные продукты с большим содержанием клетчатки, а также не менее 400 граммов овощей и фруктов в день.