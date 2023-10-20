Врач объяснила причину появления одышки во время занятий спортом

Одышка во время физических упражнений может свидетельствовать о проблемах с самой крупной артерией человеческого организма – аортой. Об этом сообщает издание Mirror с ссылкой на врача Мириам Стоппард.

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С возрастом кровоток через аорту становится менее плавным. Подобные естественные изменения в организме влияют на процесс восприятия занятий спортом, поэтому у некоторых людей во время той же пробежки возникает одышка.

"Если поток крови меняется, то организму может быть сложнее получать кислород, который ему особенно необходим во время выполнения физических упражнений".

Эксперты обратили внимание, что одышка является нормой для интенсивных нагрузок, особенно для людей с избыточным весом и тех, кто ведет не особо активный образ жизни.