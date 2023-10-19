Врач перечислила болезни, на которые указывает боль в ногах

Чаще всего ноги болят из-за переутомления. Нужно просто отдохнуть, чтобы боль прошла. Но в некоторых случаях боль может указывать на развитие серьезных заболеваний. Их перечислила врач-хирург Нина Зубова в беседе с изданием Pravda.Ru.

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По словам специалиста, чувство тяжести, боль в стопах, коленях или бедрах появляются из-за усталости. Чаще всего такая боль возникает к вечеру, а после сна проходит.

Но также боль в ногах может указывать на развитие серьезных заболеваний, включая варикозное расширение вен. Чаще всего с этим заболеванием сталкиваются те, у кого есть наследственная предрасположенность. Хотя есть и другие факторы. Среди них Нина Зубова назвала малоподвижный образ жизни. Кроме варикоза, боль может возникать при остеоартрите суставов стоп и нижних конечностей, системных аутоиммунных заболеваний, дорсопатиях позвоночника с повреждением нервных структур. Еще одна причина - кожными заболевания стоп, например мозоли, натоптыши, бородавки или грибок.

«Наиболее внимательными к дискомфорту в стопах следует быть людям с сахарным диабетом. Одно из осложнений этого заболевания — диабетическая стопа — способно вызвать сильные боли, образование ранок и язв, а впоследствии — отмирание тканей», — предупредила Нина Зубова.

Если боль возникает часто и не проходит после отдыха, нужно обращаться к врачу.