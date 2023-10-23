Названы продукты, противопоказанные при метеозависимости

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik рассказала о том, какие продукты вредно есть, если вы метеозависимы.

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Метеозависимость — комплекс симптомов (головная боль, слабость, апатия и т.д.), которые проявляются при перепадах атмосферного давления, температуры воздуха или из-за всыпшек на Солнце.

Из-за погоды у метеозависимого человека срываются или напрягаются системы адаптации к окружающей среде, часто это бывает у сердечников, говорит Соломатина. Чтобы наладить работу сердца и сосудов, необходимо есть правильные продукты.

Главные враги метеозависимых людей, по мнению Елены — трансжиры, соль, сахар и белая мука.

Главное, нужно исключить из рациона трансжиры – жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки – все это сильно вредит сосудам. Надо исключить соль, поскольку она задерживает жидкость в организме, что приводит к повышению давления. Елена Соломатина Врач-диетолог

Исключить стоит и продукты, содержащие нитрит натрия, например такие, как колбаса и ветчина, считает Соломатина. Они, как говорит эксперт, при понижении уровня кислорода в атмосфере, ухудшают состояние здоровья человека.

Такую диету метеозависимым надо соблюдать постоянно, заключила диетолог.