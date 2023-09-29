Терапевт Чернышева рассказала, как метеозависимым людям перенести скачки давления
Врач-терапевт Надежда Чернышева рассказала порталу News.ru, как метеозависимым людям перенести так называемую "баррическую депрессию", которая вскоре ожидает москвичей. Этим термином обозначается период, когда атмосферное давление резко понижается в связи с ухудшением погодных условий.
По словам специалиста, те люди, которые замечали за собой метеозависимость, должны заранее подготовиться к такому периоду – по возможности отложить все важные дела, требующие трудной физической активности. Однако она отметила, что и проводить все дни периода "баррической депрессии" в постели тоже не стоит.
«С утра надо сделать легкую зарядку, разминку, чтобы улучшить кровоснабжение всех органов и тканей. Желательно выйти на улицу, прогуляться, хотя бы постоять около подъезда, подышать свежим воздухом, — порекомендовала Чернышова.
Также стоит внимательнее отнестись к своему рациону. Не советуется перегружать организм жирной и жареной пищей, а предпочтение лучше отдать овощам, рыбе или мясу птицы.
Ранее "Рамблер" рассказывал, на какие опасные заболевания может указывать метеозависимость.