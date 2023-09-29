Врач-терапевт Надежда Чернышева рассказала порталу News.ru , как метеозависимым людям перенести так называемую "баррическую депрессию", которая вскоре ожидает москвичей. Этим термином обозначается период, когда атмосферное давление резко понижается в связи с ухудшением погодных условий.

По словам специалиста, те люди, которые замечали за собой метеозависимость, должны заранее подготовиться к такому периоду – по возможности отложить все важные дела, требующие трудной физической активности. Однако она отметила, что и проводить все дни периода "баррической депрессии" в постели тоже не стоит.