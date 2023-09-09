Многие люди испытывают дискомфорт из-за погодных изменений. Метеочувствительность мешает привычной жизни: появляется головная боль, общая слабость.

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Но, по мнению многих специалистов, метеочувствительность не является заболеванием, это лишь особенность организма.

«Рамблер» разобрался, как бороться с метеочувствительностью.

Что такое метеочувствительность

Метеочувствительность — восприимчивость людей к погодным изменениям (магнитные бури, перепады атмосферного давления и температуры).

Метеочувствительность может проявляется в снижении или в повышении давления, в колебаниях пульса, ухудшении общего самочувствия, обмороках, повышенной утомляемости.

Метеочувствительные люди регулярно отслеживают прогноз геомагнитной обстановки. Это позволяет им понять, когда стоит отложить дела, требующие особой концентрации и внимания.

Лечение метеочувствительности

Так как метеочувствительность не считается заболеванием, лечение направлено преимущественно на снижение симптомов. Терапия может быть связана с достижением стабильной ремиссии, предупреждении осложнений.

Исключение неблагоприятных факторов. Тем, у кого есть заболевания суставов, рекомендуется держать тело в тепле. В холодную погоду следует остаться дома. Отказ от вредных привычек. Курение и частый приём алкоголя негативно сказываются на состоянии метеочувствительных людей. Медикаментозное лечение. Нужно регулярно отслеживать перепады артериального давления, пульс и другие жизненно важные препараты. При необходимости необходимо принимать соответствующие препараты. Поддержка здорового образа жизни. Умеренные физические нагрузки, сбалансированное питание, нормальный режим сна помогает поддерживать организм в здоровой форме.