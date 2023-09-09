Как бороться с метеочувствительностью
Многие люди испытывают дискомфорт из-за погодных изменений. Метеочувствительность мешает привычной жизни: появляется головная боль, общая слабость.
Но, по мнению многих специалистов, метеочувствительность не является заболеванием, это лишь особенность организма.
«Рамблер» разобрался, как бороться с метеочувствительностью.
Что такое метеочувствительность
Метеочувствительность — восприимчивость людей к погодным изменениям (магнитные бури, перепады атмосферного давления и температуры).
Метеочувствительность может проявляется в снижении или в повышении давления, в колебаниях пульса, ухудшении общего самочувствия, обмороках, повышенной утомляемости.
Метеочувствительные люди регулярно отслеживают прогноз геомагнитной обстановки. Это позволяет им понять, когда стоит отложить дела, требующие особой концентрации и внимания.
Лечение метеочувствительности
Так как метеочувствительность не считается заболеванием, лечение направлено преимущественно на снижение симптомов. Терапия может быть связана с достижением стабильной ремиссии, предупреждении осложнений.
- Исключение неблагоприятных факторов. Тем, у кого есть заболевания суставов, рекомендуется держать тело в тепле. В холодную погоду следует остаться дома.
- Отказ от вредных привычек. Курение и частый приём алкоголя негативно сказываются на состоянии метеочувствительных людей.
- Медикаментозное лечение. Нужно регулярно отслеживать перепады артериального давления, пульс и другие жизненно важные препараты. При необходимости необходимо принимать соответствующие препараты.
- Поддержка здорового образа жизни. Умеренные физические нагрузки, сбалансированное питание, нормальный режим сна помогает поддерживать организм в здоровой форме.
Самолечение может усугубить симптомы, поэтому при ухудшении самочувствия следует сразу обращаться к врачу.