У здорового человека не должно быть каких-либо негативных реакций на изменение погодных условий, в том числе на магнитные бури. Об этом "Известиям" заявила терапевт Вероника Лисицкая.

По словам специалиста, симптомы метеозависимости – головная боль, слабость, боли в мышцах, головокружение и другие – проявляются при ряде недугов. Например, хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы, железодефицитной анемии или латентном железодефиците, снижении функции щитовидной железы и низкой физической активности.

"Поэтому при появлении этих симптомов во время магнитных бурь необходимо обратиться к врачу для исключения определенных состояний", – обратила внимание врач.

При возникновении беспокоящих симптомов во время магнитных бурь рекомендуется пройти хотя бы минимальный объем обследований, предупредила терапевт. В частности, следует сдать общий анализ крови и анализы крови на железо, ферритин и ТТГ, резюмировала она.