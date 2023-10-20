Ортопед назвала два явных признака развития остеопороза

Остеопороз представляет собой хроническое заболевание, которое приводит к нарушению структуры костной ткани и долгое время протекает бессимптомно. Сегодня, во Всемирный день борьбы с остеопорозом, ортопед Светлана Родионова рассказала "Аргументам и Фактам" о первых признаках развития недуга.

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Проблемы с прочностью костей у пожилых людей, как правило, выявляются в случае частых переломов. Однако заподозрить развитие патологии можно и до наступления столь неприятных последствий.

Как объяснила специалист, тревожным симптомом в данном случае следует считать даже незначительное уменьшение роста, например, на три сантиметра. Или же рост "вдовьего горба" у женщин: имеется в виду искривление позвоночника, вследствие которого спина становится округлой.

Для того, чтобы отсрочить появление первых симптомов, врач рекомендует придерживаться четырех нехитрых правил. Так, следует много и подолгу ходить, устраивать перерывы на разминку при сидячий работе, уделять внимание занятиям спортом, а также разнообразно питаться.