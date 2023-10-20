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Ортопед Родионова назвала два явных признака развития остеопороза

Остеопороз представляет собой хроническое заболевание, которое приводит к нарушению структуры костной ткани и долгое время протекает бессимптомно. Сегодня, во Всемирный день борьбы с остеопорозом, ортопед Светлана Родионова рассказала "Аргументам и Фактам" о первых признаках развития недуга.

Ортопед назвала два явных признака развития остеопороза
© Pexels

Проблемы с прочностью костей у пожилых людей, как правило, выявляются в случае частых переломов. Однако заподозрить развитие патологии можно и до наступления столь неприятных последствий.

Как объяснила специалист, тревожным симптомом в данном случае следует считать даже незначительное уменьшение роста, например, на три сантиметра. Или же рост "вдовьего горба" у женщин: имеется в виду искривление позвоночника, вследствие которого спина становится округлой.

Почему появляется одышка во время занятий спортом

Для того, чтобы отсрочить появление первых симптомов, врач рекомендует придерживаться четырех нехитрых правил. Так, следует много и подолгу ходить, устраивать перерывы на разминку при сидячий работе, уделять внимание занятиям спортом, а также разнообразно питаться.

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