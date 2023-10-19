Врач перечислила три анализа, позволяющие найти заболевания на ранней стадии

Заболевание на ранней стадии легко пропустить, так как оно часто развивается без каких бы то ни было симптомов. Но некоторые анализы позволяют заподозрить заболевания, диагностировать их и вовремя начать лечние. Такие анализы назвала врач-косметолог, нутрициолог Тагуи Аветова, в беседе с изданием Pravda.ru.

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По словам специалисты, люди не проверяют здоровье профилактически. Причиной тому может быть то, что расширенный список анализов стоит не дешево.

Но существует минимальный комплекс анализов, который достаточно информативен - это общий биохимический анализ крови, а также анализы на С-реактивный белок и ферритин. По результатам врач может назначить дополнительные исследования, если возникнет подозрение на то или иное заболевание.