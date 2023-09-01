Онкохирург Иванов перечислил анализы, которые могут выявить рак
Врач-онколог Антон Иванов в беседе с изданием ФедералПресс рассказал, какие анализы могут помочь выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, что крайне важно в случае с этой коварной болезнью.
По словам специалиста, диагностировать рак помогут анализы, выявляющие онкомаркеры. Эти маркеры выделяются самими раковыми клетками и их возможно обнаружить с помощью этих анализов крови:
- общий анализ крови;
- биохимический анализ крови,
- анализ ДНК,
- биопсия.
«Дальнейшая диагностика может включать иммуногистохимические исследования. Это уже более современный молекулярный уровень диагностики, который покажет непосредственно, какие опухолевые клетки есть и какие у них есть маркеры»,– уточнил онкохирург.
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