Онколог рассказал, в каком возрасте повышается риск развития рака

Онколог Черемушкин рассказал, в каком возрасте повышается риск развития рака
На развитие онкологии значительно влияет возраст человека. Подобная взаимосвязь обусловлена в том числе ослаблением иммунного контроля, рассказал порталу NEWS.ru онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
По словам специалиста, риск развития злокачественных опухолей повышается у людей в возрасте 50 лет и старше. В этой связи им особенно важно проходить профилактические осмотры.
"Женщинам обязательно стоит посещать маммолога с 35-40 лет. Сложные методы исследования назначаются по показаниям, врачи оценивают в первую очередь те органы, которые встречаются с внешней средой – это кожа, легкие и желудочно-кишечный тракт", – объяснил онколог.
Помимо возраста, развитию рака также может способствовать смена внешней среды, резюмировал Черемушкин.
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