Онколог рассказал, в каком возрасте повышается риск развития рака

На развитие онкологии значительно влияет возраст человека. Подобная взаимосвязь обусловлена в том числе ослаблением иммунного контроля, рассказал порталу NEWS.ru онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин .

По словам специалиста, риск развития злокачественных опухолей повышается у людей в возрасте 50 лет и старше. В этой связи им особенно важно проходить профилактические осмотры.