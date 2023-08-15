Онколог рассказал о необычном симптоме рака желудка

Рак желудка часто диагностируется у людей слишком поздно. Врач-онколог Андрей Воробьев пояснил, как можно выявить это заболевание на ранней стадии, передает издание «МедикФорум».

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Андрей Воробьев подчеркнул, что если после употребления небольшого количества еды вы ощущаете сытость, это может быть признаком рака желудка. Другие симптомы включают необъяснимую потерю веса, боли в животе, хронические расстройства желудка и затрудненное глотание.

Эти проявления, такие как потеря веса, боль в животе, расстройства желудка, затрудненное глотание и ощущение сытости после небольших порций еды, могут указывать на возможное наличие онкологического заболевания. Важно учитывать, что эти симптомы могут напоминать язву.

Врач подчеркнул, что прием препаратов, например, омепразола, без рекомендации врача может затруднить диагностику рака, так как такие лекарства могут скрывать симптомы. Поэтому важно обращаться за консультацией к специалисту, чтобы выявить причину недомогания.