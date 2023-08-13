Онкоскрининг: что это такое и как он проводится

Долгое время рак может развиваться без симптомов. Болезнь дает о себе знать лишь на поздних стадиях. Чтобы избежать подобной ситуации, важно помнить, что главное в борьбе с любыми заболеваниями, включая — это профилактика и своевременная диагностика. Обнаружить онкологию на ранней стадии поможет онкоскрининг. "Рамблер" расскажет о нем подробнее.

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Онкоскринингом называют ряд обследований, который проводят для выявления пациентов группы риска по онкологическим заболеваниям. В ходе скрининга человек сдеает анализы, осматривается врачом, направляется на дополнительные процедуры – маммографию, колоноскопию и так далее. Это позволяет при дополнительном наблюдении за пациентом выявить наличие опухолей на ранних стадиях.

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Обычно он рекомендован тем, кто входит в так называемую группу риска – то есть из-за возраста, семейной истории, образа жизни или других факторов имеет повышенные шансы столкнуться с той или иной формой рака. И рекомендован всем по достижении определенного возраста, так как статистически может расти частота заболеваемости тем или иным видом опухоли с возрастом.

Присутствие в организме раковой опухоли нередко сопровождается появлением в крови (и других биологических жидкостях) специфических белков – онкомаркеров. Многие считают, что сдача анализа на онкомаркеры – метод для стопроцентного выявления рака. Это распространенный и довольно опасный миф. Небольшое количество этих белков производят здоровые клетки организма. Это значит, что онкомаркеры в небольшом количестве присутствуют в организме человека и без всяких патологий, а могут повышаться при наличии неопухолевых заболеваний. Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Не всегда появление опухоли на ранней стадии приводит к нарастанию концентрации онкомаркеров. Обычно определение уровней онкомаркеров включается в обследование пациентов с уже диагностированными опухолями, для уточнения характеристик опухоли и для наблюдения за процессом лечения.

В лабораторной диагностике для скрининга обычно используются показатели, прочно ассоциированные с определенным типами опухолей. Например, определение уровня простатспецифического антигена (ПСА), связанного с раком предстательной железы, рекомендуется как первый этап скрининга для мужчин возраста 50 - 75 лет. После получения результата лабораторного исследования, пациент идет на осмотр к врачу, где врач проводит мануальное исследование и, при необходимости, ультразвуковое исследование. Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики

Скрининг рака кишечника пациенты старше 40 лет в Москве могут пройти в рамках диспансеризации. Программа скрининга двухступенчатая: первым этапом выполняется лабораторный анализ кала на скрытую кровь, вторым этапом при наличии патологии в результатах анализа выполняется колоноскопия.

Сдача анализов на весь список онкомаркеров «на всякий случай» не имеет смысла и даже опасна. Нередки случаи, когда пациенты, получив результаты, в которых некоторые показатели отклоняются от нормы, начинают тратить деньги и время на дополнительные обследования или даже лечение, не разобравшись до конца, с чем связаны выявленные отклонения. Ольга Викторовна Малиновская Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики