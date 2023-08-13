Онкоскрининг: что это такое и как он проводится
Долгое время рак может развиваться без симптомов. Болезнь дает о себе знать лишь на поздних стадиях. Чтобы избежать подобной ситуации, важно помнить, что главное в борьбе с любыми заболеваниями, включая — это профилактика и своевременная диагностика. Обнаружить онкологию на ранней стадии поможет онкоскрининг. "Рамблер" расскажет о нем подробнее.
Онкоскринингом называют ряд обследований, который проводят для выявления пациентов группы риска по онкологическим заболеваниям. В ходе скрининга человек сдеает анализы, осматривается врачом, направляется на дополнительные процедуры – маммографию, колоноскопию и так далее. Это позволяет при дополнительном наблюдении за пациентом выявить наличие опухолей на ранних стадиях.
Обычно он рекомендован тем, кто входит в так называемую группу риска – то есть из-за возраста, семейной истории, образа жизни или других факторов имеет повышенные шансы столкнуться с той или иной формой рака. И рекомендован всем по достижении определенного возраста, так как статистически может расти частота заболеваемости тем или иным видом опухоли с возрастом.
Присутствие в организме раковой опухоли нередко сопровождается появлением в крови (и других биологических жидкостях) специфических белков – онкомаркеров. Многие считают, что сдача анализа на онкомаркеры – метод для стопроцентного выявления рака. Это распространенный и довольно опасный миф. Небольшое количество этих белков производят здоровые клетки организма. Это значит, что онкомаркеры в небольшом количестве присутствуют в организме человека и без всяких патологий, а могут повышаться при наличии неопухолевых заболеваний.Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики
Не всегда появление опухоли на ранней стадии приводит к нарастанию концентрации онкомаркеров. Обычно определение уровней онкомаркеров включается в обследование пациентов с уже диагностированными опухолями, для уточнения характеристик опухоли и для наблюдения за процессом лечения.
В лабораторной диагностике для скрининга обычно используются показатели, прочно ассоциированные с определенным типами опухолей. Например, определение уровня простатспецифического антигена (ПСА), связанного с раком предстательной железы, рекомендуется как первый этап скрининга для мужчин возраста 50 - 75 лет. После получения результата лабораторного исследования, пациент идет на осмотр к врачу, где врач проводит мануальное исследование и, при необходимости, ультразвуковое исследование.Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики
Скрининг рака кишечника пациенты старше 40 лет в Москве могут пройти в рамках диспансеризации. Программа скрининга двухступенчатая: первым этапом выполняется лабораторный анализ кала на скрытую кровь, вторым этапом при наличии патологии в результатах анализа выполняется колоноскопия.
Сдача анализов на весь список онкомаркеров «на всякий случай» не имеет смысла и даже опасна. Нередки случаи, когда пациенты, получив результаты, в которых некоторые показатели отклоняются от нормы, начинают тратить деньги и время на дополнительные обследования или даже лечение, не разобравшись до конца, с чем связаны выявленные отклонения.Ольга Викторовна МалиновскаяРуководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, врач клинической лабораторной диагностики
Заниматься интерпретацией результатов должен врач, задача которого – комплексно оценить данные всех обследований и сделать выводы о диагнозе или его отсутствии.