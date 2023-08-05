Онколог назвал ранние симптомы, указывающие на опухоль

Онколог Воробьев назвал ранние симптомы, указывающие на опухоль
Обычно признаки рака различаются между собой в зависимости от его вида. Однако существуют общие симптомы, которые указывают на наличие опухоли. Их перечислил врач-онколог Андрей Воробьев изданию "МедикФорум".
По словам врача, раковая опухоль образовывается в результате повреждения или изменения генетического материала клеток. Эти изменения могут быть вызваны старением, воздействием химических веществ, образом жизни и унаследованными генными мутациями.
Чтобы распознать рак, стоит обратить внимание на следующие признаки:
- необычные шишки или припухлости;
- внезапную потерю веса или его увеличение;
- усталость;
- изменения кожи;
- затрудненные глотание и дыхание;
- постоянный кашель;
- необъяснимые боли.
Онколог отметил, что регулярный скрининг и самообследование играют решающую роль в успешном выздоровлении. Многие из перечисленных симптомов также могут указывать на другие заболевания, поэтому важно проконсультироваться с врачом в случае необходимости.
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