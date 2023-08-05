Онколог назвал ранние симптомы, указывающие на опухоль

Обычно признаки рака различаются между собой в зависимости от его вида. Однако существуют общие симптомы, которые указывают на наличие опухоли. Их перечислил врач-онколог Андрей Воробьев изданию "МедикФорум".

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По словам врача, раковая опухоль образовывается в результате повреждения или изменения генетического материала клеток. Эти изменения могут быть вызваны старением, воздействием химических веществ, образом жизни и унаследованными генными мутациями.

Чтобы распознать рак, стоит обратить внимание на следующие признаки:

необычные шишки или припухлости;

внезапную потерю веса или его увеличение;

усталость;

изменения кожи;

затрудненные глотание и дыхание;

постоянный кашель;

необъяснимые боли.

Онколог отметил, что регулярный скрининг и самообследование играют решающую роль в успешном выздоровлении. Многие из перечисленных симптомов также могут указывать на другие заболевания, поэтому важно проконсультироваться с врачом в случае необходимости.