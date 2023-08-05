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Онколог Воробьев назвал ранние симптомы, указывающие на опухоль

Обычно признаки рака различаются между собой в зависимости от его вида. Однако существуют общие симптомы, которые указывают на наличие опухоли. Их перечислил врач-онколог Андрей Воробьев изданию "МедикФорум".

Онколог назвал ранние симптомы, указывающие на опухоль
© Unsplash

По словам врача, раковая опухоль образовывается в результате повреждения или изменения генетического материала клеток. Эти изменения могут быть вызваны старением, воздействием химических веществ, образом жизни и унаследованными генными мутациями.

Чтобы распознать рак, стоит обратить внимание на следующие признаки:

  • необычные шишки или припухлости;
  • внезапную потерю веса или его увеличение;
  • усталость;
  • изменения кожи;
  • затрудненные глотание и дыхание;
  • постоянный кашель;
  • необъяснимые боли.

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Онколог отметил, что регулярный скрининг и самообследование играют решающую роль в успешном выздоровлении. Многие из перечисленных симптомов также могут указывать на другие заболевания, поэтому важно проконсультироваться с врачом в случае необходимости.

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