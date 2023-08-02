Ученые нашли натуральное вещество от старения и рака

Исследователи из Шанхайского института в Китае нашли средство, которое может противостоять возрасту и раковым клеткам. Об этом сообщается в научном журнале Aging Cell.

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За последние годы ученым уже удалось выяснить механизм старения, в связи с чем они создали несколько антивозрастных препаратов. Однако безопасного и натурального рецепта не существует.

В новом исследовании ученые провели анализ библиотеки натуральных веществ, чтобы найти те, которые могут справляться со старением и появлением онкологии, этим веществом оказался рутин. Этот элемент содержится в некоторых растениях.

Вещество рутин, как выяснили ученые, может влиять на клетки человека, останавливая воспалительные процессы, а также помогает при химиотерапии.