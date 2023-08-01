5 способов, помогающих при хроническом воспалении

Воспалительный процесс является довольно распространенной защитной реакцией организма на травмы и инфекции. При этом как только воспаление становится хроническим, оно может привести к серьезным последствиям.

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Дело в том, что острое воспаление — например, повышение температуры во время простуды — рано или поздно проходит. А вот хроническое держится долго, что может быть опасно для организма. Согласно исследованию Nature Medicine, хроническое воспаление становится причиной многих заболеваний: сердечных, рака, диабета и аутоиммунных расстройств.

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Подробнее о том, как бороться с хроническим воспалением, — в материале "Рамблера".

Как следует высыпайтесь

Сон и иммунная система человека, которая контролирует воспаление, — сильно взаимосвязаны. Согласно обзору в журнале Communications Biology, недостаток сна может привести к перегрузке иммунной системы, что активизирует воспалительный процесс в организме. При этом выздоровление, наоборот, замедляется. Поэтому старайтесь наладить режим сна, чтобы иммунная система не ослабла.

Занимайтесь спортом

Физическая нагрузка высвобождает миокины — белки, которые синтезируются скелетными мышцами при их сокращении и работают как медиаторы воспаления. Иначе говоря, чем человек тренированнее, тем больше миокинов вырабатывает его организм и как следствие — тем меньше уровень воспаления. Лучше всего воспаление снижает комбинация аэробной и силовой тренировки.

Постарайтесь уменьшить факторы стресса

В исследовании журнала Biomedicines утверждается, что между воспалением и заболеваниями, которые вызваны стрессом, существует сильная взаимосвязь. Чтобы уменьшить уровень стресса, стоит выделить время на расслабляющие занятия: йогу ходьбу, медитацию. Кроме того, можно обратиться за помощью к специалисту, чтобы он помог понять причину появления стресса.

Ешьте больше растительной пищи

Растительные продукты не только богаты клетчаткой, но и обладают множеством противовоспалительных свойств. К примеру, помидоры содержат ликопин, орехи и семена — жиры омега-3, а фрукты и картофель — витамин C. Все эти вещества снижают воспаление в организме.

Не забывайте о гидратации