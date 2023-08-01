Как понять, что пора проверить щитовидную железу

Щитовидная железа оказывает огромное влияние на человеческий организм. Этот орган вырабатывает тиреоидные гормоны, которые контролируют метаболизм и сердцебиение. Однако если этого гормона будет слишком много или слишком мало, то у человека могут начаться проблемы со здоровьем.

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Подробнее о признаках, которые указывают на проблемы с щитовидкой, — в материале "Рамблера".

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Усталость

Чувство усталости и отсутствие энергии проявляются при гипотиреозе. Если после сна вы продолжаете чувствовать себя вялыми весь день, то это может указывать на то, что с вашей щитовидной железой не все в порядке. Вероятно, она недостаточно активна. Когда через ваш кровоток и клетки проходит слишком маленькое количество тиреоглобулина, мышцы попросту не получают сигнал о работе, отсюда и возникает вялость.

Депрессия и тревога

Примерно у 60% людей с гипотиреозом наблюдаются симптомы депрессии. Исследования показывают, что щитовидная железа, которая не вырабатывает достаточное количество тиреоглобулина, негативно влияет на развитие и функционирование мозга. Беспокойство и "чувство взвинченности" также связаны с гипертиреозом. При недостатке гормонов щитовидной железы снижается уровень серотонина, что в свою очередь приводит к ухудшению настроения, депрессии и тревожности

Проблемы с аппетитом

При гипертиреозе у человека часто усиливается аппетит, что может привести к значительному набору веса. При этом у пациентов старше 60 лет аппетит, наоборот, резко снижается.

Затуманенность сознания

При проблемах с щитовидной железой страдают и ваши когнитивные функции: гипертиреоз вызывает трудности с концентрацией внимания, а гипотиреоз — забывчивость и некоторую мутность сознания. Кроме того, гипотиреоз также выражается и в других признаках:

низкое энергопотребление;

сонливость;

трудности с фокусированием внимания.

Даже после того, как уровень тиреоглобулина придет в норму, симптомы могут сохраниться.

Проблемы с кожей

Имея проблемы с щитовидкой, вы рано или поздно можете заметить, что ваша кожа стала очень сухой и бледной. Кроме того, она может часто зудеть. Другие проявления:

глубокие морщины на ладонях;

опухшее лицо;

выпученные глаза;

ломкие ногти с выступами;

увеличенный нос.