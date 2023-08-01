Знание своих родинок может служить важным индикатором при распознавании возможных онкологических заболеваний. Об этом сообщила заведующая онкологическим отделением клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко в интервью «Известиям».

По словам врача, некоторые новообразования кожи могут быть предвестниками злокачественных опухолей, особенно меланомы, которая развивается из меланоцитов в родинках. Существует несколько признаков, которые помогают выявить подозрительные изменения в родинках, и каждый человек может самостоятельно следить за ними, подчеркнула она.

Активное появление новых родинок на теле и их несимметричная форма могут свидетельствовать о возможных патологических процессах, утверждает эксперт. Если из родинки начинают выделяться кровь или неизвестная жидкость, это также является поводом для обращения к врачу.

Специалист подчеркнула, что необходимо обратиться к врачу, если родинки неравномерно растут и имеют асимметричную форму. Особое внимание, по ее мнению, следует уделить форме и краям родинки, так как неровные края, асимметричность и неестественные цветовые вкрапления могут свидетельствовать о его злокачественности.

Онколог отметила, что одноразовая травматизация родинки редко приводит к онкологическим заболеваниям, однако хроническая травматизация, вызванная постоянным трением об одежду, украшения или избыточным воздействием солнечных лучей, может повысить риск перерождения доброкачественной родинки в злокачественную.