Врач рассказала, как избежать рака кожи во время загара

Человек может получить ожог, глазные заболевания и рак кожи в том случае, если он будет находиться на солнце слишком долго без необходимой защиты. Об этом сообщило издание "Газета.ру" со ссылкой на врача-эндокринолога Эльвину Бинатову.

По словам эксперта, для того, чтобы обезопасить себя от болезней, в том числе рака кожи, во время загара следует использовать не только солнцезащитные крема. Могут помочь биологически активные добавки. А чтобы не случилось гиперпигментации кожи, стоит исключить дефицит фолата, В12, В3.

"При очень сухой коже необходимо принимать внутрь ПНЖК, витамины А, Е и цинк и достаточное количество воды в день", – уточнила Эльвина Бинатова.

По словам врача-эндокринолога, не стоит забывать и о достаточном количестве белка, потому что он выполняет необходимую организму транспортную функцию. Если организму не достает белка, то прием витаминов и минералов не будет эффективным.