Как не пропустить симптомы рака кожи и предотвратить болезнь

Рак кожи является одной из наиболее распространенных форм заболевания во всем мире.

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Рак кожи возникает, когда в ДНК клеток кожи развиваются мутации . Эти мутации заставляют клетки кожи бесконтрольно расти, образуя массу раковых клеток.

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Многие причины рака кожи неясны, и важно помнить, что большинство родинок не превращаются в меланомы. К счастью, около 86% случаев меланомы кожи можно предотвратить.

Доктор Никита Патель, врач общей практики и заместитель медицинского директора Vitality, ответила на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об этой болезни.

Что может произойти с кожей при повышенном воздействии солнца?

Слишком сильное воздействие солнечных ультрафиолетовых (УФ) лучей может привести к повреждению ДНК в клетках кожи. Это может привести к появлению морщин, пигментных пятен, а также к генетическим мутациям, которые приводят к раку кожи. Не только ультрафиолетовое излучение солнца может нанести вред, искусственные источники света, такие как лампы для загара и солярии, также повышают риск развития рака кожи.

Многократное воздействие солнца или искусственных источников света повышает риск развития рака кожи у людей всех возрастов и всех типов кожи.

На какие ключевые признаки следует обратить внимание

Рак кожи чаще всего развивается на участках, которые более регулярно подвергаются воздействию солнца, включая кожу головы, лицо, губы, уши, шею, грудь, руки и ноги, а также на ногах у женщин.

Но стоит знать, что рак кожи может образовываться и в тех областях, которые редко выходят на свет — на ладонях, под ногтями рук или ног, во рту и в области половых органов.

Важно регулярно проверять свою кожу, и если вы заметите что-то новое, какие-либо изменения или что-то необычное, обратитесь к врачу.

Асимметрия – родинка имеет неправильную форму?

Границы – насколько ровные границы родинки?

Цвет – равномерный ли цвет родинки?

Диаметр – родинка больше горошины?

Изменения — изменилась ли родинка в какой-либо из этих областей за последние несколько недель или месяцев? На какие характеристики родинок стоит обращать внимание:

Другие моменты, которые следует учитывать, это если родинка внезапно изменилась — она начала сочиться или кровоточить? Стало чесаться или болеть? Все это веские причины, чтобы проверить родинку у специалиста

Какие типы кожи более склонны к развитию рака кожи

Все типы кожи могут быть подвержены риску рака кожи, однако люди с более бледным типом кожи подвергаются наибольшему риску развития онкологии, в то время как люди с более пигментированными имеют более естественную защиту от солнца. Каждый, независимо от типа кожи, должен защищать свою кожу от солнечных ультрафиолетовых лучей и регулярно проверять ее, так как люди с более темной кожей тоже могут заболеть раком кожи.

Как часто люди должны проверять свою кожу/родинки на наличие потенциальных признаков

Всем, независимо от типа кожи, важно защищаться от УФ-лучей круглый год, а не только в солнечную погоду . Важно знать, как выглядит ваша кожа в норме, и если вы заметите какие-либо изменения или возможные признаки рака кожи, обратитесь к врачу.

Что делать, чтобы свести к минимуму риск заболеть раком кожи/защитить свою кожу