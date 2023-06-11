Онколог назвал рак, который трудно выявить на ранних стадиях

Онколог Максим Астраханцев заявил, что рак щитовидной железы крайне сложно распознать на ранних стадиях. Подробностями эксперт поделился в беседе с RT .

К симптомам рака щитовидной железы медик отнес, в первую очередь, припухлость в шее, которая сопровождается болью, продолжительной охриплостью и кашлем. Также, по словам Астраханцева, могут возникнуть проблемы с глотанием, увеличиться лимфоузлы на шее и наблюдаться расстройство кишечника.