Злокачественные опухоли мягких тканей часто остаются незамеченными, так как пациенты ошибочно принимают их за травмы. Кандидат медицинских наук и врач-онколог из Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова поделилась в интервью "Газете.Ru" советами о том, как распознать и не пропустить опасное заболевание - саркому мягких тканей.

По словам эксперта, точные причины развития этой опухоли до сих пор неизвестны, но исследователи согласны в том, что на это влияют токсические вещества и радиация. Онколог также отметила, что некоторые заболевания, такие как нейрофиброматоз, хроническая лимфедема и синдром Гарднера, могут быть предрасполагающими факторами.

Врач подчеркнула, что часто люди сами обнаруживают саркому мягких тканей. Однако они ошибочно принимают новообразование за обычную травму. Это особенно часто происходит, когда опухоль располагается на нижних и верхних конечностях, а также на передней брюшной стенке или спине, добавила она. Саркома может представлять собой плотный узел или шишку, которая изначально не вызывает серьезных беспокойств. Однако, по словам эксперта, по мере развития опухоли она начинает оказывать давление на нервные окончания, вызывая появление боли.

Специалист также отметила, что злокачественная опухоль, которую можно обнаружить визуально, требует немедленного лечения. Вахабова напомнила, что раннее обращение за медицинской помощью в таких случаях является необходимым.