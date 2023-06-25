Онколог назвал признаки рака у женщины

Рак не у всех дает о себе знать с помощью симптомов, однако есть несколько предупреждающих признаков. Прежде всего стоит узнать, чем вызвана боль в пояснице, если она не проходит две-три недели и если у нее нет явной причины. Такую боль женщина может ощущать в нижней части спины, между тазовыми костями или внизу живота.