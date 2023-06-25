Онколог назвал признаки рака у женщины

Онколог Воробьев назвал признаки рака у женщины
Рак шейки матки можно заподозрить, обратив внимание на несколько признаков. Их порталу "МедикФорум" перечислил онколог Андрей Воробьев.
Рак не у всех дает о себе знать с помощью симптомов, однако есть несколько предупреждающих признаков. Прежде всего стоит узнать, чем вызвана боль в пояснице, если она не проходит две-три недели и если у нее нет явной причины. Такую боль женщина может ощущать в нижней части спины, между тазовыми костями или внизу живота.
Если нормальное вагинальное кровотечение или привычные выделения из влагалища изменились, это тоже может сигнализировать о раке шейки матки. Выделения могут становиться гуще, меняться в цвете и запахе, содержать кровь.
Если женщина испытывает боль во время проникающего секса и она не исчезает благодаря смазке, симптом также стоит обсудить с врачом.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как не пропустить рак шейки матки.