Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
2 часа назад

Как не пропустить рак шейки матки: видео

Мира Маркина

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака среди женщин во всем мире. В 2020 году было зафиксировано 342 тысячи случаев смерти от заболевания.

Однако рак шейки матки можно вылечить, если диагностировать его на ранней стадии и вовремя начать терапию. Как можно распознать у себя заболевание? Рассказала акушер-гинеколог Елена Войтехович в своем TikTok-аккаунте.

По словам врача, на данный момент существует несколько современных методов диагностики. Один из них — ПЦР-тестирование на вирус папилломы человека. Почти 50% серьезных предраковых поражений шейки матки вызывают два типа ВПЧ — 16 и 18.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

Гинеколог назвала смертельно опасный метод контрацепции

Ранее мы показывали ролик о том, почему нельзя растирать ребенка водкой и уксусом при простуде.

Болезни и лекарства,Видео,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий