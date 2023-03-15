Как не пропустить рак шейки матки: видео

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака среди женщин во всем мире. В 2020 году было зафиксировано 342 тысячи случаев смерти от заболевания.

Однако рак шейки матки можно вылечить, если диагностировать его на ранней стадии и вовремя начать терапию. Как можно распознать у себя заболевание? Рассказала акушер-гинеколог Елена Войтехович в своем TikTok-аккаунте.

По словам врача, на данный момент существует несколько современных методов диагностики. Один из них — ПЦР-тестирование на вирус папилломы человека. Почти 50% серьезных предраковых поражений шейки матки вызывают два типа ВПЧ — 16 и 18.

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