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1 час назад

Почему нельзя растирать ребенка водкой и уксусом: видео

Мира Маркина

Очень часто, когда ребенок болеет, наши родители или бабушки с дедушками советуют растирать ребенка водкой, спиртом или уксусом. Считается, что народный метод снижает температуру и эффективен при простуде.

Однако медики выступают категорически против такого лечения. Чем может быть опасно растирание водкой и уксусом? Рассказал врач скорой помощи, педиатр Дмитрий Молодой.

По его словам, водка или спирт действительно могут привести к снижению температуры из-за незначительного испарения жидкости. Однако у метода есть серьезные побочные эффекты, которые представляют угрозу для здоровья ребенка.

Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.

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Болезни и лекарства,Видео,
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