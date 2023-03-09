Очень часто, когда ребенок болеет, наши родители или бабушки с дедушками советуют растирать ребенка водкой, спиртом или уксусом. Считается, что народный метод снижает температуру и эффективен при простуде.

Однако медики выступают категорически против такого лечения. Чем может быть опасно растирание водкой и уксусом? Рассказал врач скорой помощи, педиатр Дмитрий Молодой.

По его словам, водка или спирт действительно могут привести к снижению температуры из-за незначительного испарения жидкости. Однако у метода есть серьезные побочные эффекты, которые представляют угрозу для здоровья ребенка.

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