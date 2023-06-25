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Ученые: рак может "расти изнутри" без наследственности

Онкологические заболевания не всегда обусловлены наследственностью. Они могут возникать из-за случайных мутаций, сообщают РИА Новости.

Ученые: рак может "расти изнутри" без наследственности
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Ученые заявляют, что мутация может возникнуть в одной клетке и распространиться на другие. Клетки ДНК каждый день делятся и могут повреждаться из-за окисления. С возрастом организм становится чувствительнее к подобным изменениям, и это может привести к раковой опухоли.

К выводу, что раковая опухоль может «расти изнутри», пришли исследователи из австралийского Университета Флиндерса. Они показали, что этот процесс запускается из-за изменений ДНК, которые вызваны макромолекулой, имеющейся в организме многих людей.

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Исходя из этого, злокачественное новообразование может появиться в любой клетке, даже здоровой. Диагностировать рак на ранних стадиях позволяет большое количество кольцевых молекул РНК в клетках человека.

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