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РАН: найден способ по анализу мочи выявить рак мочевого пузыря

Ученые Красноярского научного центра СО РАН выяснили, что по содержанию белка сурвивина в моче можно определить заболевания мочеполовой системы, в том числе рак мочевого пузыря. Соответствующая научная статья появилась в журнале "Вопросы онкологии".

По словам исследователей, сурвивин помогает регулировать деление и выживаемость клеток. Во многих видах опухолей его количество повышено, в связи с чем вещество можно считать мишенью для создания методов терапии и диагностики.

В моче здоровых людей белка сурвивина нет. При этом в образцах людей, которым диагностировали воспалительные заболевания или доброкачественные опухоли мочевыводящих путей, его содержание было повышено. Этот факт позволял выявлять пациентов с раком мочевого пузыря с точностью более 65%.

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Авторы исследования называют сурвивин в моче может быть преддиагностическим фактором. Он позволит делить пациентов на тех, у кого есть серьезные патологии мочеполовой системы, и здоровых.

Ученые предполагают, что с помощью сурвивина в сочетании с другими онкомаркерами и диагностическими методами даст возможность создать простые и неинвазивные тест-системы. Они будут полезны в скрининговом обследовании — в частности при работе с людьми, которые относятся к группам риска: работников вредных производств, курящих, пожилых.

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