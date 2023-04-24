Заболеваниями сердечно-сосудистой системы (ССЗ) страдает множество людей в России. В этой связи особенно важно знать свой индивидуальный риск заболевания, чтобы принимать меры по его снижению. Существует основной инструмент для оценки риска ССЗ – это шкала SCORE, о которой рассказала профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» им. Е.И. Чазова Минздрава РФ, Нана Погосова.

Шкала SCORE представляет собой калькулятор, который помогает оценить риск заболевания ССЗ. Для расчета риска по этой шкале необходимо узнать несколько показателей, таких как уровень систолического артериального давления, общий уровень холестерина, возраст и пол человека, а также учитывается наличие курения, пишет "Газета.ру".

Эта шкала, по словам врача, состоит из зеленой и красной зон, где по левой стороне таблицы указано давление, а по нижней – уровень холестерина. Левая и правая стороны таблицы относятся к женщинам и мужчинам соответственно, и внутри они разделены на два столбца в зависимости от статуса курения. Чтобы определить свой риск, утверждает эксперт, необходимо найти свой возраст и пересечение уровня систолического артериального давления и уровня общего холестерина, который указан в нижней части таблицы. На пересечении этих показателей находится квадратик с цифрой, показывающей ваш риск в процентах.

Если ваш процент риска ниже 5, то человек находится в зоне относительной безопасности. Если он составляет 5 процентов и более, то следует задуматься об этом. Если превышает 10%, это уже серьезный сигнал тревоги. Это означает, что у пациента очень высокий риск развития фатальных сердечно-сосудистых заболеваний, резюмировала эксперт.

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