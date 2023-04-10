Почему сердечная недостаточность появляется у молодых

Если вы уверены, что сердечная недостаточность — исключительно заболевание пожилых, то это не так. На самом деле за последние годы увеличилось число молодых людей, которые также страдают от этой болезни.

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Существует несколько причин, которые могут вызвать сердечную недостаточность в молодом возрасте. О них — в материале “Рамблера”.

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Врожденный порок сердца

Около 40% людей, рожденных с пороком сердца, страдают от сердечной недостаточности. Это чаще всего касается людей с тяжелой формой порока сердца. Исследования показывают, что сердечная недостаточность — одна из самых частых патологий, которая встречается при пороке сердца.

Наследственная кардиомиопатия

Это генетическое заболевание характеризуется тем, что сердце увеличивается, стенки сосудов утолщаются, а сам орган становится слабым. Кардиомиопатия проявляется в молодом возрасте как заболевание, передающееся по наследству.

Эксперты уже точно определили существование генов кардиомиопатии. Если у вас есть родственники с этим заболеванием, рекомендуется проходить скрининг сердца с 12 лет.

Перипартальная кардиомиопатия (ПКМП)

Как выяснили ученые, эттот вид кардиомиопатии возникает на последнем месяце беременности или в первые пять после родов. При наличии этого заболевания сердце ослабевает и увеличивается. Многие люди во взрослом возрасте полностью выздоравливают, но у некоторых появляются осложнения в виде сердечной недостаточности.

Употребление психоактивных веществ

Врачи утверждают, что большинство молодых людей, которых привозят в больницы с сердечной недостаточностью, страдают от алкоголизма или зависимости от запрещенных веществ. Это ослабляет сердечную мышцу и делает ее неспособной перекачивать кровь.

Некоторые люди могут вылечиться от алкогольной кардиомиопатии, отказавшись от алкоголя. Однако в некоторых случаях им требуются дополнительные медицинские вмешательства и аппараты.

Аритмия