Почему сердечная недостаточность появляется у молодых
Если вы уверены, что сердечная недостаточность — исключительно заболевание пожилых, то это не так. На самом деле за последние годы увеличилось число молодых людей, которые также страдают от этой болезни.
Существует несколько причин, которые могут вызвать сердечную недостаточность в молодом возрасте. О них — в материале “Рамблера”.
Врожденный порок сердца
Около 40% людей, рожденных с пороком сердца, страдают от сердечной недостаточности. Это чаще всего касается людей с тяжелой формой порока сердца. Исследования показывают, что сердечная недостаточность — одна из самых частых патологий, которая встречается при пороке сердца.
Наследственная кардиомиопатия
Это генетическое заболевание характеризуется тем, что сердце увеличивается, стенки сосудов утолщаются, а сам орган становится слабым. Кардиомиопатия проявляется в молодом возрасте как заболевание, передающееся по наследству.
Эксперты уже точно определили существование генов кардиомиопатии. Если у вас есть родственники с этим заболеванием, рекомендуется проходить скрининг сердца с 12 лет.
Перипартальная кардиомиопатия (ПКМП)
Как выяснили ученые, эттот вид кардиомиопатии возникает на последнем месяце беременности или в первые пять после родов. При наличии этого заболевания сердце ослабевает и увеличивается. Многие люди во взрослом возрасте полностью выздоравливают, но у некоторых появляются осложнения в виде сердечной недостаточности.
Употребление психоактивных веществ
Врачи утверждают, что большинство молодых людей, которых привозят в больницы с сердечной недостаточностью, страдают от алкоголизма или зависимости от запрещенных веществ. Это ослабляет сердечную мышцу и делает ее неспособной перекачивать кровь.
Некоторые люди могут вылечиться от алкогольной кардиомиопатии, отказавшись от алкоголя. Однако в некоторых случаях им требуются дополнительные медицинские вмешательства и аппараты.
Аритмия
Это — нарушения ритма сердца, которые могут проявляться как слишком медленное, слишком быстрое и неровное сердцебиение. Если его не лечить, то в будущем это может стать проблемой и перерасти в другие заболевания, например, сердечную недостаточность. Врачи отмечают, что аритмия приводит к сердечной недостаточности в случае наличия других дополнительных проблем. Кроме того, это заболевание успешно лечится лекарствами и изменением образа жизни.