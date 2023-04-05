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2 часа назад

Диетолог Волынкина назвала полезные для сердца элементы

Мира Маркина

Магний, цинк и медь помогают сердечно-сосудистой системе работать правильно. Об этом News.ru рассказала диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина.

По словам эксперта, магний поддерживает в нормальном состоянии сердечно-сосудистую систему и защищает от тревожных расстройств. Если этого элемента не хватает, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. У цинка огромное значение для иммунной системы. Он вырабатывает энергию, а вместе с медью участвует в регулировании работы сердечно-сосудистой системы,.

Мария Волынкина отмечает, что для сердца и сосудов полезны также метил B12 и метилфолат. По словам врача, B12 снижает вероятность заболеваний наподобие атеросклероза, а также стимулирует иммунитет и укрепляет нервную систему. Важно, что B12 сочетается с фолиевой кислотой (B9), и оба элемента стоит принимать вместе.

Почему болит сердце при тревоге

Диетолог объяснила, что перечисленные микроэлементы позволяют поддерживать реакции метилирования. Они, в свою очередь, восстанавливают ДНК и защищают от рака, а также влияют на качество умственной деятельности.

Ранее "Рамблер" рассказывал, во сколько стоит ложиться спать, чтобы не возникло проблем с сердцем.

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