Рак кишечника примерно в 95% случаев возникает в связи с растущими полипами. Об этом онколог Иван Карасев рассказал изданию "МедикФорум".

По словам специалиста, полипы возникают в кишечнике как доброкачественные новообразования, но само их появление должно насторожить. Они могут превращаться в злокачественные и становиться первым признаком рака кишечника, который таким образом можно обнаружить и постараться предотвратить.

Карасев подчеркивает, что только в двух-пяти процентах случаев у рака кишечника нет предпосылок. В остальном случае онкологическое заболевание появляется на фоне полипов, в особенности в ЖКТ.

Онколог напоминает, что формируются полипы не только в кишечнике, но и в желудке, пищеводе. Их можно вовремя обнаружить и удалить, если регулярно проходить обследования. Иногда они возникают повторно из-за того, что сохраняется вызывающее их воспаление. Оно может быть тесно связано с хроническими заболеваниями: гастритом, язвенной болезнью, болезнью Крона, колитами.

Чтобы не допустить возникновения полипов (в том числе повторного), необходимо заботиться об иммунитете и микрофлоре кишечника, контролировать питание, а также регулярно посещать врача.