Кардиолог перечислил ранние признаки тромбоза вен

Тромбы, сгустки крови, могут стать причиной многих опасных состояний. Тромбоз глубоких вен часто поражает именно ноги, отчего в них возникает боль и другой дискомфорт. Об этом и других признаках тромбоза рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев изданию "МедикФорум".

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По словам врача, настораживающие признаки появляются еще до развития тромбоза глубоких вен. Стоит обратить внимание на боль или дискомфорт в ногах, особенно при длительном сидении или стоянии.

На тромбоз также указывают припухлость и покраснение ног. Кроме того, при этом заболевании пораженная область может казаться больше, чем другая нога. После обнаружения признаков стоит показаться врачу.

"Когда тромб перемещается в легкие, он может вызвать опасное для жизни состояние, называемое легочной эмболией (ТЭЛА)", — отметил эксперт.

Из-за нарушения кровотока и кислородного обмена в легких человек будет страдать от боли в груди и внезапной одышки.