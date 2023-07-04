Чем выше температура воздуха, тем вероятнее становится риск возникновения тромбоза. Терапевт Надежда Чернышова в беседе с "Москвой 24" рассказала, как позаботиться о себе в жару.

Во-первых, врач советует употреблять достаточное количество воды, чтобы предотвратить обезвоживание организма, которое может привести к загустению крови. В среднем, следует выпивать около двух литров воды в день.

Во-вторых, по словам специалиста, нужно использовать компрессионный трикотаж, такой как утягивающие чулки или гольфы. Она утверждает, что это полезно для улучшения кровообращения и предотвращения тромбоза.

Также, добавила терапевт, поддержание активного образа жизни и движение являются важными мерами для предотвращения застоя крови в нижних конечностях. Особенно это касается людей с варикозным расширением вен, уточнила эксперт.