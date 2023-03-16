Ученые: недосып повышает риск тромбоза артерий ног на 74%

Ученые из Каролинского института установили, что дефицит сна ночью повышает риск тромбоза артерий ног на 74%. Соответствующее исследование опубликовано в European Heart Journal.

В исследовании приняли участие свыше 650 тысяч человек. Проанализировав данные 53,4 участников, ученые выяснили, что сон менее пяти часов в сутки был связан с почти удвоенным риском заболевания периферический артерий (ЗПА) по сравнению со сном в семь-восемь часов.